Les coups pour venger le chien de ses enfants empoisonné ?

L’homme en a donc conclu qu’elle venait du jardin d’à côté. Il se rend donc chez le voisin pour lui parler. "Il n’y a pas eu un mot plus haut que l’autre. Tout au plus m’a-t-il dit qu’il faisait ce qu’il voulait chez lui. Je ne suis pas rentré. Je suis retourné dans le jardin pour faire des photos des billes." Là, le voisin se serait énervé quand il a vu qu’il photographiait une boîte d’anti-limaces, située chez lui. "Il était sur sa terrasse. Je l’ai vu tomber."

Classé sans suite

Du côté de la partie civile, on a une tout autre version. "Quand la police est arrivée, les agents ont constaté des ecchymoses au bras et dans le bas du dos. Le voisin a déclaré avoir été projeté contre un meuble en chêne dans son corridor. Il serait alors tombé sur son dos. La tête aurait heurté le sol." Comme l’explique le conseil du voisin, le Procureur a classé l’affaire sans suite. "C’est pour cela qu’on a relancé l’affaire par une plainte."

Trois experts se sont penchés sur le cas de la victime. "Une simple chute ne peut expliquer de telles ecchymoses. Un expert conclut à un choc post-traumatique et à des séquelles." Du côté de la Procureure de division Brigitte Leroy, on persiste et signe: il n’y a pas de charges suffisantes. Elle requiert donc l’acquittement. Pour la défense, la démarche de son client est claire. "Il veut préserver ses enfants et leurs chiens." La victime serait connue comme un emmerdeur. "Il relance la machine deux ans plus tard et il n’y a aucun élément nouveau." À ce stade, il ne serait d’ailleurs plus en état d’être auditionné.

Jugement le 11 janvier