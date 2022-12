L’enquête publique débute sur le projet agrivoltaïque

Skysun a introduit une demande de permis unique relatif à l’implantation et l’exploitation de cette installation agrivoltaïque qui comprendra également des cabines électriques et transformateurs associés, un pâturage pour ovins et une zone de maraîchage.

Dans notre édition du 10 août dernier, Arthur Dawans (cofondateur et CEO de la société) précisait que les 15 800 panneaux "ne s’étaleront en réalité que sur 7 hectares pour laisser la place à du maraîchage, des plants de vigne sur 2-3 hectares, une mare, des refuges pour amphibiens, des haies, des bandes fleuries ainsi que des zones de pâture pour une soixantaine de moutons. L’idée n’étant pas de faire du photovoltaïque intensif."

Jusqu’au 19 décembre

Suite à cette demande de permis, une enquête publique a débuté ce lundi 5 décembre et se clôturera le lundi 19 décembre. Délai laissé aux citoyens pour consulter le dossier au service Environnement de la Commune de Braives sur rendez-vous pris 24 heures à l’avance (019/69 62 26 et 019/69 62 73). Les éventuelles réclamations et observations sont à envoyer au collège avant la même date.

À noter qu’au vu de l’objet du permis convoité, aucune étude d’incidences sur l’environnement n’est imposée à la société Skysun.