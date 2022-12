La troupe Li qwètrin. me ake signe son retour pour le plaisir

La troupe d’acteurs est composée de Franz Feron, Marguerite Henrot, Éric Merland, Nadine Eloye, Paul George, Marie-Laure George, Guy Tirtiaux et Alice Collignon. Sans oublier, dans les coulisses, Paulette Collignon (aide-mémoire) et Myriam Discart (décors et costumes).

Un retour en salle après le Covid

Le pitch ? "Paulo, célibataire, travaille dans l’agence publicitaire de son oncle Raoul. Il vit avec Julie, reporter dans un journal régional. Paulo aimerait se marier, mais Julie refuse. Elle se prépare à partir quelques jours en reportage, rêvant d’obtenir une promotion. C’est alors que survient Edgard, le meilleur ami de Paulo, qui vient de passer une annonce sur un site de rencontre. Mais…"

Cela fait près de deux ans que la troupe n’a pas pu se produire sur les planches de la salle "Amon nos-autes" à Bois-et-Borsu. "C’est super de reprendre. Et surtout vivement que l’on joue. C’est plus marrant de jouer devant les gens que de répéter", se réjouit d’avance Paul George, acteur de la troupe.

Les membres de l’équipe sont tous enthousiastes à l’idée de retrouver leur public, et même si la salle n’est pas grande, ils peuvent se réjouir d’avoir "un bon public, y compris des jeunes" et "une chouette ambiance", considère Victor George.

La troupe Li qwètrin. me ake joue au bénéfice d’œuvres scolaires et s’entraîne à jouer cette pièce depuis presque deux ans. Mais les représentations ont été repoussées petit à petit en fonction des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

"On l’a étudiée l’année dernière et l’année d’avant. L’année passée, on l’a revue jusque mi-décembre, parce qu’on a décidé tard finalement de ne pas jouer devant le public", confient Nadine Eloye et Marie-Laure George. Mais cette année, c’est la bonne (du moins, on l’espère).

Déjà un succès avec 850 réservations !

Pour sa reprise, la troupe a décidé d’installer moins de personnes dans la salle "Amon nos-autes" à Bois-et-Borsu. "Nous allons mettre 140 personnes par spectacle contre 160 auparavant. Il y avait un peu trop de monde", explique Paul George. Pour le moment, le nombre de réservations est déjà important alors qu’il reste encore un mois avant la première représentation. "On est déjà plus ou moins à 850 réservations. Sans compter toutes les personnes qui vont nous contacter en dernière minute, ou durant la fin du mois de décembre." Il ne faut donc pas traîner pour réserver sa place. "Les gens sont contents. Quand je vois les réservations qu’on a… Certains me disent: ah enfin vous rejouez !"

Tous les acteurs et membres de l’équipe sont ravis de remonter sur scène afin de retrouver le public dans une salle comble. "On avait un peu peur de l’après-Covid. Mais finalement, on dirait que le public sera au rendez-vous. Nous sommes contents. En plus, on adore se retrouver", termine Marie-Laure George.