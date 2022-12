Il chute de 3,5 mètres faute de protection à la porte-fenêtre

La gérante, sa société (personne morale) et une société d’assurance doivent répondre de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité. Le tribunal vient de rendre son jugement. Sans aucun antécédent, la gérante bénéficie de la suspension simple du prononcé pendant trois ans. Elle devra payer 2 500 € à titre provisionnel, à la victime. Un expert va être désigné pour estimer l’ensemble des dommages subis par la victime qui souffre de séquelles. Quant à la société, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa culpabilité. Elle est donc acquittée.

Lors de l’instruction d’audience, la gérante a admis que le problème était connu. On avait d’ailleurs placé un grand canapé devant la porte-fenêtre qui représentait un danger. On y plaçait aussi des plantes et on enlevait le loquet de la porte pour ne pas pouvoir l’ouvrir. Pour cette soirée, la locataire avait invité des amis. L’une de ses connaissances a elle-même pris l’initiative de convier trois autres personnes à la fête, dont la future victime.

Alors que les convives s’étaient éloignés, le jeune homme a ouvert la porte et a fait une chute de 3,5 mètres. On ne l’a retrouvé qu’une heure et demie plus tard, soit vers 5 h 30, les personnes présentes ayant cru qu’il avait quitté les lieux. Les blessures sont graves et multiples. On parle (entre autres) de plusieurs fractures faciales, de fractures crâniennes, de surdité, de 3 côtés cassées et de contusions pulmonaires.

Pour le tribunal, il y a eu clairement un défaut de prévoyance et de précaution. D’autant plus qu’un arrêté du gouvernement wallon daté du 30 août 2007 impose des dispositifs spécifiques lorsqu’il y a danger potentiel. Reste le volet civil qui devrait se voir complété par une expertise.