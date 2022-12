En manque d’héroïne, il fracture des voitures

La partie civile, réclame, à titre définitif 913 €. Quant à la défense, elle rappelle le lourd passé de toxicomane de son client qui, durant 6 à 7 ans, a vécu dans la rue. "Mon client ne s’en cache pas, précise son conseil. Il consomme toujours mais de manière plus modérée. Il dépend désormais du chômage et loue une chambre chez ses parents, à Huy." Pour l’avocat, mieux vaudrait une suspension probatoire du prononcé afin qu’il puisse arrêter sa consommation et avoir un suivi psychologique et médical. Pour le volet civil, la défense sollicite 1 € provisionnel.

Jugement le 11 janvier