Elles avaient volé les cartes de la vieille dame

Toutes deux nient avoir fréquenté le magasin hard discount durant les semaines précédant leur interpellation. Elles y sont allées le 26 novembre. Mais c’est tout. Ce n’est pas l’avis d’une caissière qui les aurait reconnues et a appelé la police. Selon ce témoin, elle les a reconnues grâce à leur chapeau respectif: l’une portait un grand couvre-chef noir, la plus jeune une casquette. Le 15 octobre 2021, la caissière a remarqué le manège étrange de ces deux femmes, "comme pour subtiliser son code secret".

Le prétexte des toilettes

Comme l’explique la Procureure de division Brigitte Leroy, "une fois chez la dame âgée, deux femmes se présentent à la porte pour récolter des fonds pour les sinistrés". L’une d’elle, enceinte, demande à emprunter les toilettes. Et c’est quand la victime regarde dans les poches de son manteau qu’elle constate que son porte-cartes a disparu.

Plusieurs retraits sans contact seront effectués. Lors de l’interpellation des deux femmes, un panel photo est présenté à la victime. Outre le descriptif qu’elle a déjà fourni, la personne âgée identifie immédiatement ses visiteuses. On en profite aussi pour visualiser les images de vidéosurveillance du magasin datées du 15 octobre et du 26 novembre 2021. Et, on identifierait, par deux fois, le duo. Le Parquet requiert une peine de travail de 75 heures. Du côté de la défense, on songe davantage à "une reconnaissance orientée", que ce soit dans le chef de la caissière ou chez la victime. "Comment une caissière qui a des journées bien remplies peut se souvenir de personnes un mois et demi plus tard ?" Idem pour la personne âgée. "Présenter un panel photographique le jour du vol de la carte bancaire, mais plus d’un mois après." Pour la défense des deux Liégeoises, "le Parquet n’apporte pas de preuves irréfutables." Le doute doit donc bénéficier à ses clientes.

Jugement le 11 janvier 2023