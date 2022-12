Une haie plantée devant l’ancienne église

Et s’il a choisi de faire appel aux élèves de l’école communale, c’est n’est pas pour avoir de la main-d’œuvre gratuite, mais parce que "c’est une activité sympa. En plus ça leur permet de s’oxygéner et d’apprendre à respecter la nature".

Tous séduits par l’activité

Et auprès des principaux intéressés, l’activité fait l’unanimité. "C’est chouette, s’exclame Leïla Bougern, élève en 5e année. J’aime bien faire ça. J’avais déjà planté des arbres avec mon papy dans son jardin. "

Xavier Fleussu, également élève en 5e année, a aussi l’habitude de planter des arbres. "J’habite dans une ferme. C’est donc le genre de chose que je fais régulièrement avec mon papa." "C’est vrai qu’il connaît bien tout ça. Il est dans son élément", renchérit, Hugues Renard, instituteur des 2e primaires. Et lui aussi, il apprécie l’activité. "C’est un chouette projet. Ça permet aussi aux élèves de sortir de l’école."

C’est d’autant plus vrai qu’il est difficile de mettre en place ce genre d’activité au sein de l’école. "La cour est bétonnée, il n’est donc pas possible de planter quoi que ce soit", avance Mélissa Kinnard, institutrice en 5e année. Mais ce n’est pas pour autant que l’école ne se lance dans aucun projet "vert". "On a par exemple réalisé un coin zen l’année passée."

Il faut dire que Delphine Closse, la directrice, encourage ce genre d’initiatives. "Ça leur permet de mettre la main à la pâte, détaille-t-elle. Et en plus, par les temps qui courent, il est essentiel de sensibiliser les enfants à l’écologie."

Bref, une chouette expérience qui a séduit petits et grands.