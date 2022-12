Un arbre, pour symboliser le ruban blanc

C’est en compagnie de ses "drôles" de dames militantes, qu’Adrien Housiaux, échevin de l’Égalité femmes-hommes et de l’égalité des chances, a inauguré la plaque commémorative et l’arbre planté au parc des Récollets, à Huy, dans le cadre de la campagne du ruban blanc. "C’est un geste symbolique que nous posons aujourd’hui dans la lutte contre les violences faites aux femmes et que nous menons depuis de nombreuses avec les associations féministes de Huy. Mais au-delà de la plaque commémorative qui rend hommage aux femmes victimes de violences, pour moi c’est aujourd’hui l’arbre qui représente le mieux les différentes actions menées. Nous avons choisi de semer un platane qui symbolise la vie en perpétuelle évolution et plus particulièrement cette essence qui est associée à Gaïa, la déesse de la Terre chez les Grecs, et à Tanit, déesse de la fertilité chez les Carthaginois. Un arbre pour nous rappeler aussi que si le combat avance, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir." L’occasion aussi pour le Hutois de rappeler qu’en Belgique plus d’une femme sur trois a été victime de violence physique ou sexuelle et que 20% ont été victimes viol. Si durant 15 jours, les différentes associations du territoire hutois ont sensibilisé à la cause féminine, il reste encore beaucoup à faire et à penser. Le prochain rendez-vous sera donné le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des femmes. "Nous n’avons pas encore choisi précisément la thématique mais nous envisager d’axer nos actions sur la question de l’avortement pour faire écho à la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis laissant la possibilité aux états américains de légiférer, annonce Adrien Housiaux. Le combat à mener est donc encore long mais nous poursuivons les efforts avec des actions de sensibilisation. La police est déjà évidemment formée pour repérer les premiers signaux de violences mais du côté de la Ville de Huy nous avons également souhaité faire de même avec notre personne communal et paracommunal. Nous avons réussi à débloquer un budget pour donner une formation à l’école provinciale."