Les familles des enfants ont pu les inscrire sur une liste, afin que saint Nicolas sache où il devait se rendre. Cet événement "est organisé par un comité de village: Qualité Village. À Vinalmont, nous avons deux comités, un sportif et l’autre qui est plus Qualité Village", explique Claire, l’assistante du Grand Saint. Cela fait plus de 10 ans que saint Nicolas se balade à cette période dans les rues de Vinalmont. Avec ses deux chevaux, en calèche, il fait le tour du village. Il a pris le temps d’entrer dans l’enceinte de toutes les maisons afin de rencontrer les habitants. Les enfants sont ravis et reçoivent un sachet de friandises.

Mais certains sont même très étonnés de le voir arriver, et qu’il sait tout: "C’est toi qui apprends à nager pour le moment ?", demande le Grand Saint à un enfant. Celui-ci demande étonné: "Mais comment tu sais tout ?". Ces instants conviviaux permettent aux enfants de vivre un beau moment à l’approche des fêtes.

Saint Nicolas repart lui-même de chaque maison avec de beaux souvenirs: "Cet enfant m’avait fait un très beau dessin, avec un souhait dessus", explique-t-il.