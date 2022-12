Pierre et Olivier Le Maire sont nommés « Agriculteurs de valeurs »

Et visiblement, la ferme de la famille Le Maire a tapé dans l’œil du jury, composé de membres de l’APAQ-W et de représentants d’entreprises agricoles. "Franchement, c’était inattendu, détaille Olivier, le fils de Pierre. On m’a appelé il y a un mois pour me dire que j’étais dans les 15-20 derniers candidats. Et finalement, je fais partie des lauréats." Et c’est ainsi qu’il a reçu, vendredi passé, à Libramont, un panneau mettant en valeur son nouveau titre. "Pour nous c’est une fierté, poursuit Olivier Le Maire . C’est agréable de constater que le travail qu’on accomplit est mis en valeur. En plus, ça booste l’équipe."

Des activités diversifiées

Et avec son équipe, Olivier Le Maire abat pas mal de travail. "On a différentes cultures bio, notre propre magasin (NDLR: si la ferme se trouve à Borlez, le magasin et le hangar de l’entreprise sont situés à Verlaine) et un atelier conditionnement." Bref, ils maîtrisent toute la chaîne, de la culture à la vente. Olivier Le Maire pense d’ailleurs que c’est cette diversification qui a séduit le jury. "Notre projet est également assez jeune. De plus, nous sommes investis dans différentes coopératives, comme ORSO (ORganic SOwers) et STG (Société du Terroir de Geer). ORSO est dédiée à la fabrication du sirop de betteraves et STG à la production de pommes de terre. On fait aussi partie de ReBel, dont le but est de produire des chips."

Et même s’ils sont déjà bien occupés, ils n’ont pas l’intention de se reposer sur leurs lauriers. "On va continuer de s’améliorer et de se diversifier." Et concrètement, qu’est-ce qui est prévu ? "J’ai pas mal d’idées en tête, mais il n’y a encore rien qui est mis en place. J’aimerais par exemple pouvoir maîtriser toute la chaîne de production au niveau des céréales, comme on le fait déjà avec les légumes. Je pense aussi à valoriser les déchets de la laverie. Mais il s’agit plutôt de projets à long terme", conclut Olivier Lemaire.