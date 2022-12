Il était… 30 fois Noël, au château de Modave, avec des lutins farceurs partout

Des classiques et deux contes moins connus

Après avoir, par le passé, abordé le cinéma, l’évolution de la mode, les couleurs, la chasse, le bal vénitien, les plus belles chansons de Noël ou encore Noël dans le monde, le château de Modave se laissera porter par l’univers merveilleux des contes et légendes. "On avait ce thème dans notre musette depuis un certain temps, continue le directeur des lieux. On a décidé de le sortir pour cette vraie reprise, car on est en plein dans l’esprit familial de Noël avec des contes et légendes qui parlent à tous, petits et grands."

Les visiteurs auront ainsi l’occasion de se plonger dans l’ambiance des grands classiques que sont notamment la Reine des neiges, la Belle au bois dormant, le Chat botté, les Trois petits cochons. "Le public pourra aussi découvrir deux contes moins connus avec la légende du Petit sapin qui voulait devenir grand, et le Phénix et le dragon qui est un conte oriental. Pour ces deux-là, il y aura un panneau explicatif. Les grands classiques, eux, seront clairement reconnaissables ou suggérés par les mises en scène qui occuperont 25 salles et couloirs du château. À l’exception d’un tableau, chaque salle propose au moins un sapin. Ils sont tous naturels et d’origine ardennaise. On veille à maintenir une température ambiante favorable à leur conservation durant les 4 semaines d’exposition."

Facétieux lutins à trouver

Clin d’œil sympa à pointer en nouveauté de cet hiver, 30 lutins farceurs ont été dispersés dans les décors. À charge des visiteurs d’essayer de les localiser, tantôt camouflés dans un sapin, tantôt accrochés aux lustres ou aux tentures. Voilà qui ajoutera une dimension ludique appréciable à ce rendez-vous familial que l’on pourra s’autoriser sans interruption, puisque le château de Modave sera ouvert le jour de Noël et celui de l’An nouveau. Les visites s’organisent de 11h à 18h (avec possibilité d’un audioguide sur l’histoire du château), sans oublier l’illumination de la façade du château à partir de 16 h 30.

085/411369, www.modave-castle.be