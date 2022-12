Premier gel n’a pas partout rimé avec épandage de sel

Clavier: on n’y fait que du curatif

C’est que Clavier n’est pas du genre à jeter le sel, et l’argent donc, par la fenêtre sur son réseau de 240 km (dont une quarantaine de kilomètres de routes de remembrement). "Une sortie sur les routes les plus fréquentées, soit 210 km, c’est 3 heures, 3 hommes et 3 000 €", résume Alain Huppe. "On ne va pas dans toutes les routes de remembrement en service d’hiver, confirme le bourgmestre, Philippe Dubois. Nous avons aussi une règle à Clavier, sinon cela nous coûterait trop cher: à la différence du SPW sur son réseau, on n’intervient jamais en prévention et uniquement en curatif quand la route est dangereuse. Certains citoyens estiment que la route devrait être noire le matin quand on a annoncé de la neige la veille mais c’est impossible à gérer. D’autres le comprennent bien. Notre sel est stocké à Clavier-Station sur le site Agreval, qui a mis une loge à disposition dans un hangar. Il y a là en permanence du sel pour deux camions d’avance. Et il suffit de demander un bon de commande à la Commune pour aller chercher du sel au stock provincial d’Amay. Clavier a été une des premières à entrer dans ce marché public. Nous y avons 300 tonnes de sel payées et disponibles chaque hiver. L’hiver dernier, on a épandu 60 tonnes. Ce système est bien rodé et je le soutiens à 100% car il nous permet aussi d’avoir du sel à bon prix."