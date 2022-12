Premier gel n’a pas partout rimé avec épandage de sel

Clavier: non car on n’y fait que du curatif

C’est que Clavier n’est pas du genre à jeter le sel, et l’argent donc, par la fenêtre sur son réseau de 240 km (dont une quarantaine de kilomètres de routes de remembrement). "Une sortie sur les routes les plus fréquentées, soit 210 km, c’est 3 heures, 3 hommes et 3 000 €", résume Alain Huppe. "On ne va pas dans toutes les routes de remembrement en service d’hiver, confirme le bourgmestre, Philippe Dubois. Nous avons aussi une règle à Clavier, sinon cela nous coûterait trop cher: à la différence du SPW sur son réseau, on n’intervient jamais en prévention et uniquement en curatif quand la route est dangereuse. Certains citoyens estiment que la route devrait être noire le matin quand on a annoncé de la neige la veille mais c’est impossible à gérer. D’autres le comprennent bien. Notre sel est stocké à Clavier-Station sur le site Agreval, qui a mis une loge à disposition dans un hangar. Il y a là en permanence du sel pour deux camions d’avance. Et il suffit de demander un bon de commande à la Commune pour aller chercher du sel au stock provincial d’Amay. Clavier a été une des premières à entrer dans ce marché public. Nous y avons 300 tonnes de sel payées et disponibles chaque hiver. L’hiver dernier, on a épandu 60 tonnes. Ce système est bien rodé et je le soutiens à 100% car il nous permet aussi d’avoir du sel à bon prix."

Hannut: le prioritaire et le secondaire ont été salés

À Hannut, par contre, les épandeuses sont bien sorties dans la nuit de dimanche à lundi. Avec 17 villages plus Hannut-centre, Manu Douette et ses équipes ont à gérer 340 km de voiries communales dont environ 80 de chemins de remembrement ! "On a en réalité 250 km à saler, précise le bourgmestre. On sale toujours en priorité les lignes de bus et les voies principales de l’entité. Puis on s’attaque au réseau secondaire. C’est ce qui a été fait. Il arrive qu’on sale aussi les routes de remembrement servant de voies lentes." Hannut a commandé 150 tonnes au stock provincial cette année (il lui en restait 150 en réserve) pour ce service qu’elle assure avec les camions de la voirie et des tracteurs pour les rues en pente ou étroites. Appel peut être fait à des sous-traitants avec des lames s’il neige beaucoup. "C’est le chef des travaux qui suit le programme météo pour déterminer l’heure de sortie en fonction de la température et du point de rosée sur le sol."

Huy: deux camions sortis

À Huy (150 km de voiries), les instructions de mise en route sont données par les contremaîtres et les itinéraires à suivre dictés en fonction des bulletins météo. C’était le cas, ce lundi, puisque les équipes attitrées du service voirie étaient de sortie avec 4 ouvriers et 2 camions équipés d’une épandeuse et d’une lame de déneigement. "Plus de 150 tonnes de sel sont disponibles dans notre dépôt. Le reste des 500 tonnes nécessaires en moyenne chaque année est stocké au dépôt provincial d’Amay", rapporte le bourgmestre ff Éric Dosogne.