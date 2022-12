MonBonCoin pour inciter à acheter ses cadeaux de Noël en circuit court

Le concept s’est diversifié au cours de l’année 2021 avec des photos-portraits de 40 enseignes, des activités testées pour vous, des découvertes de logements insolites…

Hiver 2022. À l’occasion des fêtes de fin d’année, le même GAL, en collaboration avec le GAL Hesbaye Brabançonne Culturalité, lance la campagne Duo, toujours dans le concept MonBonCoin. "On met en relation des commerçants ou artisans des deux GAL qui se complètent, afin de les faire connaître du public de l’autre GAL, explique Patricia Remacle, chargé de projet au sein du GAL Jesuishesbignon.be. Ça permet aussi aux commerçants de partager entre eux leurs expériences." C’est donc quasi sur l’ensemble de la Hesbaye que les consommateurs sont invités à faire leurs courses de fin d’année en achetant local.

Sept thématiques

La campagne Duo se déclinera sur les réseaux sociaux des différents GAL ainsi que dans les communes concernées dès ce vendredi. Selon sept thématiques qui ont été définies: déco, apéros, mode & textile, beauté, contenant/contenu, mode tout petit prix et musique. Quatorze producteurs seront ainsi présentés dans ces publications.

Car sur le territoire des deux GAL, on constate que le secteur est encore très mouvant. "Depuis le confinement et avec la crise, on remarque que pas mal de commerçants locaux ont fermé mais il y en a aussi pas mal qui sont créés, ajoute Patricia Remacle. C’est par exemple le cas de “Tenons & Mortaises” à Oreye où une jeune femme qui est menuisière et qui fait de l’upcycling" (NDLR/ création à partir d’objets recyclés).

Chaque publication sur les réseaux sera l’occasion de présenter les deux commerçants. Seront ainsi mis en vitrine les commerçants et artisans suivants: La Flamme belge (Remicourt), Tenons & Mortaises (Oreye), Les Apéros de chez Nous (Ramillies), l’Abbaye de Flône (Amay), By Dolunay (Jodoigne), La Bobine (Amay), So-B (Jodoigne) O Carré (Faimes), Laurence Cordier (Incourt), Chocolat Laruelle (Villersle-Bouillet), Bay-Bee (Orp-Jauche), Les P’tites Miettes (Ramillies), Musique Arena (Jodoigne) et Patatras (Oreye). À découvrir sur les réseaux sociaux des deux GAL dès ce vendredi, donc.