Noël au théâtre: 15 rendez-vous familiaux

Si ces spectacles sont adaptés à tous les âges, il en va de même pour les goûts. En effet, entre les marionnettes, la danse, le chant, le théâtre, il est impossible de ne pas trouver chaussure à son pied. Si aucune de ces compagnies n’est issue de l’arrondissement Huy-Waremme, la très grande majorité d’entre elle est issue de la fédération Wallonie-Bruxelles. Des locaux, donc. "Et elles sont toutes professionnelles, poursuit Nathalie Meurant-Pailhe. Elles donnent des représentations de grande qualité."

Et tout ça pour des tarifs démocratique s. "Le prix des entrées varie de 4 à 10 €", à l’exception de "Der Lauf", joué à Latitude 50, dont l’entrée coûte 15 €.

Partout sur l’arrondissement de Huy-Waremme

Parmi elles, on retrouvera "Poucet", joué par les Royales Marionnettes au centre culturel de Huy. "Comme son nom l’indique, c’est une revisite inhabituelle et pas du tout édulcorée du “Petit Poucet”. Bien loin de certaines versions qu’on peut retrouver. C’est magistral. Le comédien construit d’ailleurs lui-même les marionnettes."

Au centre culturel de Wanze, les spectateurs auront l’occasion d’assister à "Un petit air de Chelm". Chelm, c’est une charmante bourgade située entre Pinsk et Minsk. "Les habitants de ce village ont une philosophie de vie qui est parfois un peu étonnante, expose Charline Riga, du centre culturel de Wanze. I ls se posent pas mal de question comme “grandit-on par le haut ou par le bas ?”. C’est vraiment très drôle."

Et au centre culturel d’Engis, on jouera "Much, too much", de la Compagnie des Mutants. Et encore une fois, comme son nom l’indique, "le spectacle est complètement déjanté, explique Michaël Willems, directeur du centre culturel engissois. Il n’a rien de classique. C’est du théâtre sans en être, c’est de la danse sans en être. En fait, ça explose les codes." Vous voilà prévenus.

Mais ça, ce n’est qu’une petite partie des spectacles proposés. Vous retrouverez également un concert du groupe "Ici Baba" au château de l’Avouerie d’Anthisnes, du théâtre de performance à Latitude 50, le vol de l’Agneau Mystique de Van Eyck à Modave… Bref, il y en aura vraiment pour tous les goûts.