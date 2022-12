Des verres artisanaux pour financer l’hippothérapie des élèves

Et c’est Véronique Detaille, hippothérapeute de l’ASBL, qui les encadre avec une équipe de cinq personnes. "C’est tout un accompagnement, qui doit être individuel. L’enfant doit être rassuré, apprivoiser le cheval, le brosser puis on part en balade dans les bois. Tous les sens sont stimulés. On termine par une collation dans la yourte et une activité apaisante comme le chant des bols tibétains, un concert de contrebasse… Ce sont deux heures magiques pour eux." L’institutrice n’en revient pas des progrès déjà observés chez ses élèves. "Ça leur apporte énormément. Ils sont plus détendus, gèrent mieux leurs frustrations. Ils sont très réceptifs aux chevaux. Et ils reconnaissent déjà tout de suite Véronique et son accompagnant qu’ils adorent. Véronique est très investie, très généreuse avec les enfants. Rien n’aurait été possible sans elle. C’est une très belle opportunité…"

Si le projet porte ses fruits, il a un coût important pour l’école, environ 1 000 € par an, même si l’ASBL fait de son côté un bel effort pour réduire au maximum la facture. L’idée est de pérenniser l’activité. "Car c’est la régularité des séances qui va permettre une évolution sur le long terme", insiste l’institutrice.

C’est pourquoi l’école et l’ASBL ont eu l’idée de mettre en vente des verres décorés artisanalement par la créatrice Line Detaille. "Il s’agit de ma sœur, détaille l’hippothérapeute. Elle s’est lancée dans cette activité en plus de son travail. Elle customise des verres, carafes, photophores avec de la peinture sur verre, dans des effets colorés et contemporains. Ses créations ont beaucoup de succès."

Line Detaille a carrément imaginé une collection en série limitée au profit du projet d’hippothérapie, qui sera mise en vente sur deux marchés de Noël: à l’Avouerie d’Anthisnes, les 10 et 11 décembre et à Comblain-au-Pont le 16 décembre. Les commandes se font aussi directement via l’école ou au 0486/08 49 25.