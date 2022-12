Neuf « cœurs de village » seront subsidiés sur Huy-Waremme

Sur l’arrondissement de Huy-Waremme, neuf projets pourront ainsi être lancés. Chacun d’entre eux aura un coup de pouce de 500.000€.

BERLOZ a misé sur l’aménagement de la place de Rosoux. "C’est un projet qu’on avait imaginé en 2008 dans le cadre de la première Opération de développement rural", explique la bourgmestre Béatrice Moureau. Il n’avait pas pu être réalisé à l’époque, Berloz a décidé de le ressortir. "On va démolir la maison de l’instituteur qui était à l’avant de l’ancienne école. On installera des modules sur l’espace ainsi libéré." Modules qui accueilleront la chanterie de coq et le club de colombophilie, ainsi qu’une salle indépendante et des sanitaires. La place communale sera elle aussi réaménagée: les anciens garages seront démolis, un skatepark et une plaine de jeux seront créés. "Il y aura aussi quelques bancs et on va enterrer les bulles à verre."

CLAVIER a misé sur Ocquier et la zone autour de l’église ; un projet sur lequel le collège planchait bien avant le lancement de l’appel à projet. Son projet prévoit des zones de parking, des bordures en pierre et faisceaux lumineux, des accès PMR, un bac à eau, des arbres, des passages pour piétons, une rampe dédiée aux cyclistes et aux poussettes, un espace pique-nique, un bac à fleurs pour réduire la vitesse.

FAIMES a opté pour l’aménagement de la place de Les Waleffes où il y a déjà des arbres haute tige. Des haies d’essences locales et des zones d’engazonnement viendront les rejoindre, tout comme une zone de pétanque, des bancs, un parking vélos couvert.

HÉRON mise sur un projet à 2,9 millions sur Couthuin. Les subsides seront utiles à l’aménagement de la première phase, estimée à 914.922€, qui vise les abords de la salle Plein Vent, la création d’un sentier de promenade et d’un parcours Vita, l’installation de mobilier et bancs, et l’extension du parking.

À MARCHIN, un collectif citoyen a choisi de prendre en charge l’aménagement de la place de Belle Maison. Il reste encore 700.000€ à financer pour achever le chantier. Le subside permettra de poursuivre l’objectif du collectif citoyen.

SAINT-GEORGES a repensé l’ensemble de la plaine de Stockay en plaine de jeux pour enfants, zones multi-sports pour jeunes, espaces intergénérationnels comme une aire de pique-nique. Le tout basé sur une réflexion multi-critères usages et polyvalence, nature et biodiversité, rencontre et échange.

TINLOT compte aménager la place de Fraiture après appel aux idées des citoyens. Terrain multisports, mare, pergola, espace pour les trottinettes, diminution des gradins existants, pot de fleurs en chicanes et végétation ont été imaginés.

VILLERS-LE-BOUILLET a opté pour un aménagement de la place de Fize-Fontaine via l’installation d’un kiosque, du mobilier urbain amovible.

WASSEIGES va pouvoir donner une nouvelle vie à l’ancienne gare vicinale de Meeffe via un "système de module qui ferait penser à un hall de gare avec un quai et un auvent", a expliqué le bourgmestre Thomas Courtois.