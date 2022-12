Un chêne planté à Ombret pour les 128 nouveau-nés

Pour la 51e fois, la cérémonie de la plantation de l’arbre a eu lieu à Amay ce dimanche matin, à l’initiative de la Commune. Comme le veut la tradition locale, il s’agissait de planter un chêne en l’honneur des enfants nés entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. "Selon le principe de la rotation entre les villages, c’est à Ombret qu’elle s’est déroulée et plus précisément sur les hauteurs près du kiosque, évoque Didier Lacroix, l’échevin amaytois de l’Environnement. Un parrain et une marraine sont à chaque fois désignés pour procéder à la plantation."