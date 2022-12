Non, « Chez Jannine » ne s’est pas exporté à Dubaï

Le gérant hutois confirmait encore sa position en nous confiant mi-septembre que son restaurant tournait très bien et qu’il était ouvert depuis plusieurs mois. Il appuyait son discours avec des photos de son restaurant installé en face de la mer.

Pourtant, à l’époque, certains éléments attirent tout de même l’attention et nous posent question. Aucune enseigne visible sur les photos. Aucun réseau social en activité, aucune info trouvée sur internet. Le restaurant existe-t-il vraiment ? "Oui, dans le complexe appelé La Mer", confirmait Stéphane Debuyck. À quelle adresse ? "Laguna WaterPark 2A Street, 48 Jumeirah BeachRoad", voici la localisation transmise par ce dernier. Et pour vérifier quoi de mieux que Google Maps sans avoir à se rendre sur place ? Un test qui semble peu concluant. D’une part parce qu’il s’agit de deux adresses différentes et, d’autre part, parce qu’il n’est pas possible de visualiser l’intérieur du complexe La Mer.

Le 23 septembre, nous décidons de prendre contact avec la Chambre de commerce et d’industrie de Dubaï et nous avons traduit la réponse reçue dans la journée: "Veuillez noter que le restaurant Jannine n’est pas enregistré dans la chambre de Dubaï."

« On s’est cassé la gueule »

Il y a de moins en moins de place au doute. Mais autant vérifier plutôt deux fois qu’une. Nous prenons contact avec une personne installée à Dubaï depuis plusieurs années en lui demandant de se rendre sur place avec la localisation transmise. Et le constat est sans appel: il n’y a pas de restaurant à ce nom à cet endroit. "Si, nous avons ouvert durant 28 jours et puis nous avons refermé et finalement rouvert, assure Stéphane Debuyck. Nous sommes installés à la Marina dans le complexe de La Mer." Pourtant, notre contact sur place nous confirme que le complexe a fermé il y a plusieurs mois déjà… "Oui c’est donc pour ça que nous avons fermé également", argumente-t-il. Mais le restaurant n’a donc jamais "tourné" et n’a pas été ouvert durant plusieurs mois, comme on nous l’expliquait ? "On s’est cassé la gueule et on a perdu 275 000 € dans cette affaire. J’ai toujours entrepris les choses pour essayer d’évoluer mais à chaque fois on se fout de ma gueule. Je suis déçu des médias qui ne m’ont jamais soutenu. Je gère une entreprise qui a essayé de mettre de l’énergie pour se développer. J’ai toujours donné le meilleur sans rien attendre en retour. Mais, oui, je confirme que nous avons bien ouvert durant 28 jours." Une affirmation qui laisse tout de même place aux doutes au vu des différents éléments récoltés dans le cadre de cette investigation.

Malgré notre demande de nous fournir la preuve, nous n’avons jamais reçu aucun document pouvant certifier que le restaurant a bien ouvert. Alors, non, Jannine ne s’est pas exporté à Dubaï.