L’héliportage pour le futur téléphérique n’a pas eu lieu

Cette annulation a été causée par la météo. "Le pilote a estimé que les conditions n’étaient pas bonnes", avance Dominique Weynant, alias "Dodo", en charge de la sécurité.

Un appareil est d’ailleurs spécialement venu depuis la Savoie, en France, pour réaliser le transport de matériel. "Il a décollé ce matin et s’est arrêté à Bierset pour faire le plein." Mais l’appareil n’est finalement pas reparti. Les opérations ont donc été repoussées à ce jeudi.

Pour Maxime Baugniet, la déception était d’autant plus grande qu’il était arrivé sur le site depuis un petit moment. "Je suis là depuis 7 h 45. Je voulais être sûr de ne pas rater ça." Maxence Massin, venu avec lui, abondait dans le même sens. "C’est le genre d’événement auquel on n’assiste qu’une fois dans une vie." Et malheureusement, ils n’auront pas l’occasion d’assister à l’héliportage ce jeudi. "Ce sera impossible pour nous de venir."