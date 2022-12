Les jeunes conseillers ont prêté serment

Le conseil communal des enfants reprend après deux ans comme l’explique le coordinateur, Vital Wouters "Il y a eu l’année Covid et en 2021, c’était encore compliqué. Mais les enfants sont réélus chaque année", dit-il. Les jeunes conseillers de 5 et 6e primaires sont Odile Baptiste, Chloé Chabot, Ethanaël Evrard, Aubane Lorge, Léon Poncelet et Arnaud Wauters.

Avant les élections, les candidats avaient déjà émis des idées de projets et des préoccupations comme Aubane: "Il faudrait plus de trottoirs le long des routes les plus dangereuses. On pourrait aussi faire une récolte de jouets dont on ne se sert plus pour les donner aux garderies."

Toutes ces idées vont être rassemblées lors d’une prochaine réunion. "Ensuite, nous choisirons des projets réalisables. Je sais que la sécurité et le sport sont des sujets qui reviennent souvent, explique Vital. Nous recevons un subside communal de 500 € pour des dépenses courantes et la Commune nous suit quand il y a des projets plus ambitieux. Une année les enfants avaient demandé, un abribus supplémentaire", précise celui qui est le relais entre les enfants et le collège communal.