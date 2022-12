L’éolienne Enercity, une affaire qui… tourne

100 000 € de dividendes pour la Commune

Avec un bénéfice d’exploitation 2021 après impôt de 102 152 €, la situation financière de la coopérative est au beau fixe. Ce qui autorise la redistribution de 128 254 € de dividendes à hauteur des parts prises par les trois coactionnaires d’Enercity. À savoir la Commune de Villers-le-Bouillet (100 000 €), la coopérative Energie 2030 (25 009 €) et un citoyen (3 245 €). "C’est dû d’une part à la croissance du chiffre d’affaires qui s’explique par l’augmentation du prix de l’électricité fin 2021, analyse le directeur d’Enercity. Cette évolution à la hausse des prix est d’ailleurs venue bien plus que compenser la tendance à la baisse de la production d’énergie qu’on peut lier au réchauffement climatique. La vitesse moyenne des vents diminue et les hivers sont plus doux."

D’autres éoliennes ?

D’autre part, Enercity a aujourd’hui remboursé ses emprunts bancaires. Et dans deux années, son éolienne sera amortie au niveau fiscal. "Notre coopérative a une excellente solvabilité, il n’y a quasi plus de fonds étranger. Elle est très stable et nous pousse à réfléchir à de nouveau investir, confirme le directeur. On est attentif aux projets de Luminus. Le permis pour construire 6 éoliennes supplémentaires entre Verlaine et Villers n’a pas été accordé mais on va réintroduire ensemble une demande. Dans les cartons, il y aura aussi le projet entre Braives et Villers avec 5 éoliennes. On va essayer d’avoir un bon pied dedans. On doit négocier." Sans oublier la demande de permis en cours pour le remplacement des 8 éoliennes les plus anciennes du parc et dont les permis (20 ans) arrivent tout doucement à échéance. "On pourrait aussi entrer dans ce projet-là." À noter que le permis concernant l’éolienne Enercity expirera en 2029 et méritera prochainement réflexion.