L’ancienne morgue accueillera des columbariums

Pour un coût de 20 405 € HTVA, le petit bâtiment sera rénové. "Cela concerne la toiture et les menuiseries extérieures, détaille le bourgmestre. Le plafonnage sera effectué par les ouvriers communaux. Et on va aménager des nichoirs car il y a un faucon crécerelle et une chouette qui sont installés dans le coin."

De patrimoine, il en a aussi été question avec la revente d’un terrain appartenant à la Commune, au bout de la rue du Bois des Saules à Oteppe. Il s’agit d’une parcelle d’environ 1,3 ha comprenant 4 terrains à bâtir. La Commune espère en tirer un bon prix. "Le montant servira aux projets de rénovation de la Ferme de la Grosse Tour et de l’ancienne gare", précise le bourgmestre.

Enfin, il a aussi été question des travaux de finition intérieurs de l’ancienne lampisterie où un montant de 20 200 € a été dégagé pour terminer le plafonnage. "On avait isolé avec des blocs de chanvre et les ouvriers ont essayé de plafonner avec de la terre cuite mais ce n’est pas évident, reconnaît le bourgmestre. C’est une technique bien particulière qu’ils ne maîtrisent pas. Dès lors, on préfère passer par entreprise pour continuer."