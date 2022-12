Des contestations germent déjà autour du projet Prologe sur le chancre Gonthier

Pétition des riverains

Cette perspective nourrit déjà de nombreuses craintes dans le quartier où 4 habitants de la rue de Leumont viennent de lancer une pétition soutenue par une cinquantaine de signatures à ce jour. "Globalement, on n’est pas opposé à un projet sur ce chancre, mais pas dans une telle démesure, soulève d’emblée Vinciane Heine qui habite juste en face du site Gonthier. Notre pétition attire tout d’abord l’attention sur le fait que la mobilité dans notre rue risque encore d’être plus problématique qu’actuellement. On nous dit que les gens passeront par le parking du zoning existant à l’arrière, mais… Et puis, on a aussi déjà des problèmes de parking. Avant de construire, il faut prévoir un plan de mobilité. Ensuite, l’esthétique de ces bâtiments massifs dénotera avec le style de nos maisons, et leur hauteur nous privera de luminosité. Avec quelle incidence sur mes panneaux photovoltaïques ? Nous avons aussi des craintes au niveau des inondations. Le projet est en partie en zone inondable et les garages souterrains pour les appartements vont imperméabiliser le sol. Il y a vraiment des choses incohérentes dans ce projet. D’ailleurs, le promoteur a sollicité 13 dérogations, ce n’est pas rien !"

Densité disproportionnée pour Écolo

Le dossier déborde également sur la place politique wanzoise. Ainsi, la locale Écolo s’est déjà positionnée publiquement par voie de communiqué pour estimer que "le projet déposé n’est, à ce stade, pas acceptable" pour plusieurs raisons: un impact incertain du projet sur la mobilité entraînant une analyse biaisée du projet sur l’environnement ; l’absence de mesures de mobilité permettant de diminuer la pression automobile engendrée par le projet, via notamment la création de voiries cyclo-piétonnes sûres ou la mise en place, à charge du promoteur, d’un système de voitures partagées ; des informations floues voire incorrectes relatives aux places de parking et leur affectation qui pourraient avoir une incidence sur le stationnement au-delà du projet ; une densité de logements disproportionnée par rapport à son environnement ; le manque de précisions concernant l’impact du projet sur les conséquences de l’aléa inondation sur le voisinage ; l’absence d’espace vert partagé. Et les Verts wanzois d’ainsi recommander une étude de mobilité et une révision du nombre de logements à la baisse. Remarques qui seront certainement adressées au collège communal wanzois dans l’enquête publique toujours en cours, tout comme la pétition des riverains.