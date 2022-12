690 000 € pour un bâtiment destiné à l’accueil des migrants et des sans-abri

Le premier étage du nouveau bâtiment permettra de réaliser un accueil de jour. Quant à l’étage, il sera équipé de deux dortoirs de 12 lits et d’un lit pour PMR. C’est d’ailleurs la présence de lits qui marque la principale différence entre le nouveau bâtiment et l’actuel, qui n’est autre que l’ancienne buvette du FC Waremme, située à seulement quelques mètres de l’endroit où le nouveau centre sera construit. "Il y a déjà quelques lits dans la buvette, mais uniquement pour que les gens puissent se reposer pendant la journée. On ne réalise pas d’accueil de nuit pour l’instant."

Aussi un accueil de nuit

Le nouveau centre devrait donc permettre d’accueillir des migrants et des sans-abri pendant la nuit. Mais pour ça, il faudra évidemment engager du personnel. "Mais on ne pourra pas le faire sur fonds propres. On espère donc qu’on pourra percevoir des aides." Un peu comme les subventions facultatives de 50 000 € par an qui ont permis d’engager du personnel pour l’accueil de jour. "Cette aide a permis de soulager les bénévoles. On espère d’ailleurs qu’on pourra pérenniser notre situation et qu’on obtiendra un agrément de centre d’accueil de jour."

À noter que tous les services déjà mis en place dans l’ancienne buvette, tels que la possibilité de se laver, manger, consulter un médecin et bénéficier d’un conseil juridique, seront maintenus dans la nouvelle structure.

Avec plusieurs partenaires

Le projet sera mené avec plusieurs partenaires. "On travaillera avec (NDLR: entre autres) Hesbaye, Terre d’Accueil, l’AMO (Aide en Milieu Ouvert), V ie Féminine et la Croix Rouge. On réalisera par exemple le recrutement en collaboration avec Hesbaye, Terre d’Accueil, qui connaît ce milieu beaucoup mieux que nous."

Mais il faudra se montrer patient. Le bâtiment devrait en effet être terminé dans environ deux ans . "Le bureau d’architecture doit encore introduire la demande pour le permis de bâtir, lancer les soumissions. Et la construction en elle-même devrait durer neuf mois", conclut Luc Vandormael.