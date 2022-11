Le premier projet structurant dans le renouveau du quartier de la gare

Si le rez-de-chaussée accueillera de l’horeca et des salles de réunion, au fil des étages, l’occupation sera plus privative. "Avec des espaces de coworking, puis des bureaux fixes mais partagés et enfin, au dernier niveau, des bureaux privés", note Jean Marot.

Même si le bâtiment sera considérablement transformé, il gardera son cachet initial typique de l’architecture industrielle de l’entre-deux-guerres. Les promoteurs lancent d’ailleurs un appel à témoins (photos, documents) pour retracer l’histoire du bâtiment de l’Union Coopérative.