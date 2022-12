« Le plus grand sapin de Noël de Belgique » est à Wanze

Cette idée lumineuse, ce sont les gérants du réputé commerce wanzois qui l’ont eue. "Nous avions envie de marquer le coup, en faisant quelque chose d’exceptionnel. Cet arbre a été planté par mon père en 1958, précise Alain Mahy. D’ailleurs, il avait bien failli ne jamais arriver jusqu’ici. À l’époque, mon père l’avait reçu d’un commerçant en Ardenne, mais lors du voyage retour à bord de la jeep Willys, il s’était fait la malle dans un virage. Heureusement, mon père s’en était aperçu. Le voilà donc âgé de 64 ans. C’est donc encore un bébé (sourire)."

Le séquoia géant se caractérise en effet par sa longévité puisqu’il peut vivre plus de 3 000 ans. Le plus connu d’entre eux ? "Le General Sherman", situé en Californie, âgé de 2 200 ans et haut de 84 mètres. "Le nôtre mesure 30 mètres, précise Caroline Mahy. Et il continue de grandir d’environ 80 cm à 1 m par an."

Forcément, vous l’avez compris, l’habillage d’un tel mastodonte, ne s’opère pas avec une simple échelle.

"Nous avons fait appel à une société basée à Valence, dans le sud de la France, pour venir le décorer, poursuit Alain Mahy. Celle-ci est une référence dans le secteur puisqu’elle s’est déjà chargée de l’habillage de la Tour Eiffel ou encore des Champs Élysées. Elle exporte son expertise aussi bien loin, comme à Dubaï ou en Australie."

Une grue pour installer 2 300 mètres de guirlandes

À Wanze, c’est à l’aide d’une grue, venue de Flandres, que l’opérateur français a accompli sa mission. "Il a fallu trois journées complètes pour habiller l’arbre de 2 300 mètres de guirlandes. Différents jeux de lumière vont le rendre scintillants. Une centaine de boules de Noël ornent aussi le séquoia. D’après mes recherches, il s’agira du plus grand sapin de Noël jamais décoré en Belgique. À titre d’exemple, celui de la Grand-Place de Bruxelles mesure 20 mètres."

Coût de l’opération ? Le secret restera bien gardé dans la hotte du père Noël. Et quid de la facture d’électricité ? "Trente cents pour chaque heure d’éclairage, parce qu’il s’agit de LED", assure Alain Mahy qui piaffe d’impatience à l’idée d’être vendredi soir.

"Dès qu’il a été décoré, je n’ai pu m’empêcher de l’éclairer très brièvement pour contempler le résultat. On l’aperçoit de Statte, et je pense qu’il sera visible depuis la place Faniel. Mais le vrai démarrage de l’illumination, ça sera pour ce vendredi. En compagnie de mes parents Armand (88 ans) et Anne-Marie (85 ans) qui ont géré la pépinière avant nous. Nul doute que papa sera ému."

Et qu’il se souviendra de cette journée de 1958 à bord de sa Willys…