« Des mesures essentielles dans le contexte de changement climatique »

En renseignant auprès du cabinet de Céline Tellier, la ministre Wallonne de l’Environnement, on apprend que le nombre de voitures impactées par ces mesures restera relativement limité. "Sur l’ensemble de la Région wallonne, les véhicules sans Euronorme, ainsi que les Euro 1, 2 et 3, représentent 17 500 véhicules, soit 0,84% du parc automobile", détaille Estelle Toscanucci, porte-parole de Céline Tellier. Et si on tient compte des Euro 4, "ce chiffre tourne autour des 7%".