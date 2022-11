Inédit: un premier concours de lancer de sapin de Noël à Blehen

"C’est le comité des fêtes qui l’organise, explique Jean-Yves Laruelle, administrateur du comité en question. On voulait déjà le faire l’année dernière mais avec le Covid, on avait renoncé. C’est une idée qui vient du nord du pays et qu’on veut reproduire chez nous. On part un peu dans l’inconnu mais si ça marche, il y aura d’autres éditions."

Le principe est simple. Pour gagner, il s’agit de lancer un sapin de Noël le plus loin possible. "Il y a trois catégories: enfant, femme et homme avec trois sapins de poids différents, ajoute Jean-Yves Laruelle. Le premier lancer est gratuit et puis pour les autres, cela coûte 2 €. On espère bien entendu qu’il y aura beaucoup de candidats."

Avec les autres comités

Tout ça se passera bien entendu dans une ambiance festive. Les participants peuvent d’ailleurs venir déguiser dans un look de Noël. Mais si l’épreuve a pour but de s’amuser, il n’en demeure pas moins qu’elle sera soumise à un strict règlement que les compétiteurs devront respecter.

Le comité des fêtes qui organise cet événement, sera secondé par les autres comités villageois (La Concorde, la confrérie Saint-Antoine, la brasserie) qui proposeront, crêpes, cafés, bières et huîtres.

"On a aussi une participation de Red Sound qui va s’occuper de tout l’éclairage, ajoute Jean-Yves Laruelle. Et si jamais, nos Diables sont toujours là, il y aura un écran géant pour les quarts de finale."

Les inscriptions sont d’ores et déjà lancées en ligne via la page Facebook de l’événement "Lancer de sapin – 1ere édition" où le règlement peut également être consulté.