« Ce groupe sera un des acteurs avec lequel on discutera »

" Au sein de la majorité actuelle, Les Engagés ont un échevin et, fin décembre, on devrait avoir aussi la présidence du CPAS. Pour nous, ce groupe Ensemble clarifie la situation puisqu’il regroupe les élus qui siègent comme indépendants. En temps utile, on discutera avec Ensemble pour éventuellement créer une liste commune. "