Yves Kinnard lance un mouvement pluraliste

C’est bien de cela qu’il s’agit. Le bourgmestre et quatre autres membres du conseil communal (Albert Morsa ; 1er échevin, Renée Dardenne, 3e échevine ; Louisette Magnery, présidente du CPAS ; David Doguet, conseiller indépendant) ont l’ambition de créer un tel mouvement. "Il n’est pas question de phagocyter les autres partis, insiste Yves Kinnard. Ici, c’est une réflexion d’un comité naissant dans le but d’avoir un mouvement où chaque formation est représentée."

Plus facile d’avancer ensemble

"Je reste viscéralement libéral, prévient Albert Morsa. Mais j’estime que ce n’est pas dans une petite commune de 3400 habitants, qu’on doit faire de l’idéologie politique. Il faut laisser ça aux niveaux régional et fédéral."

Ce mouvement a déjà un nom et un logo reprenant toutes les couleurs politiques: Ensemble. Car les initiateurs de ce mouvement estiment qu’ensemble, ils seraient davantage représentatifs de la population et que dès lors, les projets avanceraient mieux. "En fédérant les différentes forces politiques, on sera plus forts et ce sera aussi plus facile pour aller chercher des subsides ; détaille Yves Kinnard. Depuis plusieurs années, la grosse majorité des dossiers sont déjà acceptés à l’unanimité. Mais la minorité met souvent son grain de sel, ce qui retarde les projets…"

L’appel du pied est lancé à la minorité (PS) mais aussi aux autres partis qui forment la majorité (lire ci-contre). "On verra si la mayonnaise prend, affirme Yves Kinnard. On a déjà expliqué la démarche à différents citoyens qui se montraient intéressés par la gestion communale, et une demi-douzaine a déjà accepté de nous rejoindre."

Parmi eux, on trouve notamment Cédric Renwart. Cet habitant de Lincent, connu dans le monde du sport, songe que ce serait le bon moment pour lui de se lancer en politique sous cette forme. "J’avais déjà été approché par deux partis lors de précédents scrutins communaux, explique l’intéressé. Je n’avais pas franchi le pas parce que, justement, je ne voulais pas entrer dans un clivage en me plaçant sur telle ou telle liste."

Car le mayeur lincentois insiste: "Ensemble n’est pas un parti, c’est un mouvement communal. D’ailleurs, on n’a pas de structure avec un président ou quelque chose comme ça. On a juste un trésorier parce qu’il en faut un…"

L’appel est donc lancé et on verra si, d’ici 2024, il aboutira à la création d’une liste unique. Yves Kinnard a déjà annoncé qu’il se représenterait une dernière fois. Albert Morsa est toujours en réflexion. "De toute façon, affirme le 1er échevin, même si on fait une liste unique, chacun pourra encore revendiquer sa spécificité. Ce n’est pas parce qu’il y a un mouvement pluraliste que le PS, le MR, les Engagés ou Écolo n’existeront plus."