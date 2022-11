Wielemans doux et mélancolique

Autre ambiance avec Antoine Wielemans, ancien chanteur du groupe belge Girls in Hawaii, dans la foulée de son premier album Wattetot riche de neuf titres prestés en français. "Bruxelles", ouvre le set et donne d’emblée son élan musical et sa ligne de force. Douceur et mélancolie entrelacent ici leurs mots pour donner un tableau intime de la ville où réside le chanteur. Tout est dans la nuance d’un texte qui prend racine dans l’observation de ce qui l’entoure. Ce qui est encore le cas pour le morceau "Fin d’été" qui berce ces derniers instants colorés de la saison au gré des émotions vécues.

Écrits en solitaire dans un village de la côte Normande (à Wattetot), les titres se rejoignent dans un clair, obscur qui se traduit par des thèmes à la fois sombres et plus lumineux. Comme c’est le cas pour "De l’Or", titre davantage existentiel au travers du thème que le morceau évoque. Voulu intime dans sa formule, le concert emmène le public dans un voyage où se fraient des sonorités électroniques tandis que la voix d’Antoine Wielemans, planante par moments, soulève la poésie des mots chantés. À charge du public d’entrer tout de go dans cet univers à l’intersection du réel et de l’imaginaire avec des sonorités plus éthérées.

Pressenti en accord avec les attentes d’une soirée voulu intime, le set maintiendra le cap d’une prestation transmise dans un style personnel accompagné aux claviers par Leticia Collet et David Picard.

"Samdedikea", "Ici", ou encore "Chien", autres titres puisés dans ce nouvel opus poursuivent et terminent dans ce même élan sonore avec, au passage, deux reprises dont celle de Nino Ferrer "La baie de Rio", sublime d’intensité.