Un wellness et des chambres d’hôtes en projet « adossé » à La Moulinière de Villers-le-Bouillet

Autant le préciser d’entrée: le restaurant La Moulinière, implanté rue Sauvenière à la sortie de l’autoroute Huy-Braives (E42), est bien maintenu à Villers-le-Bouillet. L’annonce d’un projet à la même adresse et visé par une enquête publique depuis ce lundi aurait pu mener à une mauvaise déduction. "Il n’en est rien, assure Farh Ferjani, le patron de la société IMF, qui a fait l’acquisition du bâtiment en 2005. Le restaurant n’est pas concerné et le projet que nous menons aura une entrée indépendante. En fait, cela fait plusieurs années que les dépendances de cette ancienne fermette sont inoccupées. Et plutôt que de les laisser tourner à rien, on préfère essayer de rentabiliser l’espace."