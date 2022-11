Un magasin de seconde main pour le centre Jean Thewis

Une économie circulaire ?

Sur l’année écoulée, de nombreux dons leur ont été faits pour permettre la création de cet espace d’échanges et de partage. En amont, il a évidemment fallu les analyser. "On regarde ensemble s’il y a des défauts, des trous dans les vêtements par exemple, puis on réfléchit si on peut le réparer ou non, ajoute Pauline. Et si ça peut se faire, alors on se sert d’ateliers comme l’atelier couture par exemple pour régler les soucis".

Dans un monde parfait, Pauline rêve d’une économie circulaire où le centre se suffirait à lui-même. "C’est utopique bien sûr mais nous faisons notre maximum pour travailler tous ensemble".

Le Centre a donc pu compter sur de nombreux dons offerts par des proches ou des sympathisants. Mais également sur deux associations qui les ont aidés à réaliser ce projet, notamment sur le plan financier. "Le Lions club a financé la peinture utiliser pour tout repeindre dans le bâtiment. La Cera Foundation, elle, nous a beaucoup aidés sur le plan matériel (pour laver, repasser, etc.)."

Le magasin sera ouvert du mardi au vendredi de 10h à midi et de 13 h 30 à 15 h.