Trente ans plus tard, ils replantent les haies

Merlons arborés

Les journées de l’arbre 2022 sont dédiées à la haie. À la distribution de plants dans un premier temps. La plantation et replantation de haies ce samedi, à Seraing-le-Château et dans les campagnes vers Chapon-Seraing.

"L’objectif de cette journée est double, souligne Aline Venderick, conseillère en environnement de la commune de Verlaine. Planter une haie sur les merlons au bord du champ à Seraing-le-Château et regarnir des haies communales vers Chapon-Seraing. Le financement se fait via un appel à projet “BiodiverCité” de la Région wallonne".

Ce sont donc près de 650 plants qui ont rejoint les sites: 500 sur les merlons qui servent de retenue de boue et d’eau à Seraing-le-Château (juste après la dernière maison à droite vers la campagne de Viemme) et quelque 150 pour renforcer les haies. Bourdaines, églantiers, framboisiers, groseilliers, noisetiers, ou encore prunelliers et sureaux vont arborer ces merlons.

Cette action de l’opération de développement rural (ODR) constitue une première de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) en collaboration avec le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), l’administration communale et Verlaine en Transition (VET). "Dans le cadre de cet ODR, nous aurons de nombreuses autres actions, outre les actions du PCDN, mais plus tard, explique Aline Venderick. Cette action-ci est ponctuelle, en attendant l’installation de notre ODR".

Par contre il faut noter que la journée de distribution de plants (le 19 novembre) a connu plus de succès que celle-ci. Au petit-déjeuner offert avant la plantation ce samedi, on ne dénombrait que 3 citoyens, outre les membres du PCDN, de Verlalne en Transition et l’ensemble des ouvriers communaux (qui avaient préparé le terrain). Un chantier peu participatif de la part des citoyens.