« En avant » toute avec Hécowala

Le coordinateur de la MJ est Nicolas Deniau. Mélodie Perseo est l’une des trois animatrices socioculturelles. Elle était très heureuse de la réussite de l’événement. "Il y a tout le temps une belle fréquentation. Et pour cette édition, nous voulions encore plus mixer les publics. Le matin, il y a eu des activités comme des contes pour les plus jeunes enfants ou un parcours de psychomotricité. Nous avions ciblé les enfants de 0 à 3 ans et les 3 à 8 ans", précise Mélodie Perseo. L’après-midi est plus orientée avec des animations pour les 8-14 ans. Nous avons aussi un quiz et le soir est réservé à la musique. "

Avec l’école, la crèche, les Galopins, l’ASBL Surdimobile…

Beaucoup d’acteurs tournent autour des droits de l’enfant et des jeunes. Hécowala a donc invité divers partenaires à cette journée "En Avant". "L’école Saint-François de Surlemez a fait un projet en amont en mettant sur pied une exposition sur les droits de l’enfant et la culture", poursuit l’animatrice héronnaise.

Au niveau local, la crèche La Héronnaise était présente ainsi que la crèche mixte couthinoise Au Fil de l’Eau et, bien sûr, l’accueil extrascolaire des Galopins. D’autres acteurs de la jeunesse étaient également à l’écoute dont le Planning familial et l’AMO de Huy. L’ASBL Surdimobile est venue se joindre aussi "pour démontrer que même si on est différent et atteint de surdité, on a des droits".

Les activités ludiques ou amusantes étaient aussi très appréciées, comme le photomaton et ses vedettes du foot grandeur nature en carton.