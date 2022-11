En 2021, les petits garçons ont été largement majoritaires à Wasseiges

Soixante-sept nouvelles familles se sont installé ce qui porte à population à plus de 3 000 personnes. Le bourgmestre Thomas Courtois et le conseil ont accueilli tout le monde à l’école communale de Wasseiges. "C’est toujours un plaisir de rencontrer tous ces petits bambins et leur famille", souligne Thomas Courtois qui a aussi rappelé les structures d’accueil de l’enfance et les clubs sportifs.

L’échevine de la petite enfance, Nadine Marique, a ensuite appelé les parents pour la remise des primes. "Nous avons eu 41 naissances dont deux fois des jumeaux. Et 2021 a été une année à petits garçons. Ils sont 25 pour 16 filles. Elles devront batailler pour se faire une place", sourit Nadine Marique. En plus de la prime, les parents ont reçu un sac cadeaux contenant un dossier avec toutes les structures d’accueil disponibles à Wasseiges. Il y avait également un livre à colorier, des crayons de couleurs, un paquet de biscuits et des réductions pour l’inscription à la bibliothèque communale. "Cette année, nous avons également inséré une petite pochette où l’enfant glissera sa première dent", dit l’échevine. Et comme de coutume, parents et nouveaux habitants sont repartis avec une plante. C’était cette année un arbuste de décoration. Tous les jumeaux n’étaient pas présents. Mais Eline, et Louis nés le 17 février 2021 étaient bien là accompagnés de leur grande sœur Judith qui a 6 ans. Leur maman était ravie de cette petite fête. "C’est une petite cérémonie bien conviviale. Et cela met nos enfants à l’honneur", dit-elle. Tout le monde a aussi bien papoté autour du verre de l’amitié.