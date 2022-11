Pour de nombreux parents, il était important d’assister à ce rendez-vous. "C’est sympa et convivial, s’exclament Julie Warrand et Olivier Tassin. Et puis, ça nous permet de discuter avec les habitants de la Commune."

Les parents de Sheina, Anaïs Deblon et Darko Dejanovic, apprécient également l’organisation. "Je ne savais pas à quoi ressemblait ce genre d’événement, expose le papa. Je suis agréablement surpris. On vient d’une commune beaucoup plus grande (NDLR: Dison). Là-bas, on n’offre pas de prime de naissance."

Même son de cloche chez Lionel Oliveira Magalhaes et Alexandra Lievens. "Ça permet à Gaspar de faire connaissance avec ses futurs copains", s’amusent-ils.

51 Claviérois nés en 2021

Si 24 enfants étaient présents à la remise des primes de naissance, ils sont au total 51 à être nés en 2021. "Je ne sais pas si c’est à cause du Covid, mais en tout cas, vous étiez particulièrement en forme", plaisante Émilie Pirnay, échevine de la Jeunesse. Et en effet, à titre de comparaison, 38 enfants sont nés en 2019, et 40 en 2020.

Parmi ces 51 bambins, on dénombre 31 garçons et 20 filles. "En général, c’est plutôt l’inverse. Tant mieux, les filles auront l’embarras du choix", poursuit Émilie Pirnay.

Pour la Commune, perpétuer une tradition comme celle-ci est essentiel. "C’est un moment convivial. Ça nous permet de rencontrer les parents. Et, eux aussi, peuvent faire connaissance."

Un arbre offert aux enfants

Ce samedi, des arbres fruitiers étaient également offerts aux enfants. "C’est une démarche assez symbolique, commente Damien Wathelet, échevin de l’Environnement. Plus tard, les enfants pourront cueillir les fruits des arbres avec lesquels ils ont grandi".