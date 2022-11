Il était aux environs de 4 h 30 du matin lorsqu’un automobiliste qui circulait dans le Long Thier dans le sens vers Huy, a raté son virage. Il s’est retrouvé dans la rue Sainte-Anne et a percuté une voiture en stationnement. Ce véhicule a lui-même été poussé et a terminé sa course dans le muret d’une maison.

La police de Huy est intervenue sur place. Le conducteur n’a pas été blessé. Il a été soumis à un contrôle d’alcoolémie. Il est apparu qu’il conduisait alors qu’il se trouvait bien au-dessus de la limite autorisée. Le permis de conduire du conducteur lui a directement été confisqué pour une première durée de 15 jours à la suite d’un contact avec un membre du parquet de police de Liège.

Un procès-verbal pour alcoolémie au volant a été rédigé. L’automobiliste sera plus que probablement poursuivi devant le tribunal de police. Il pourrait voir sa confiscation prolongée.