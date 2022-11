« Les rendez-vous de Sylvie » sur internet

Après une première ASBL engissoise dénommée D’Si Belge, Sylvie Cor, Sébastien Lekas, Carine et Jérôme, avaient créé une seconde ASBL Ma liberté de chanter, dont dépendent Les Rendez-vous de Sylvie.

D’une durée de cinquante minutes, cette émission accueille des artistes, tous secteurs confondus, afin de les faire connaître. "Christian Delagrange, Santo Barracato, Luigi Verderame sont déjà passés dans mon émission, raconte Sylvie Cor. Je les ai interviewés puis, place à mes trois chroniqueurs car, dans cette émission, je ne suis pas toute seule."

Un « Buzzer » qui amuse beaucoup

Shana présente La minute culture. Durant soixante secondes, la choriste officielle de Frank Michaël, Mollie Costanza, parle, elle, de différents sujets comme, par exemple, le maquillage. "Cela peut être aussi une minute comique, amusante." Quant au troisième chroniqueur, Jean-Pierre Darras, il présente les Historiettes. "C’est une chronique sur les artistes accueillis. Il va creuser pour la raconter." Ensuite, Sylvie Cor fait la promotion des concerts des artistes reçus en studio. Puis, ceux-ci donnent de la voix en chantant en Live évidemment ! En fin d’émission, le jeu Le Guépard Game est lancé. "Ce jeu consiste à répondre à la question le plus vite possible, en dix secondes. Des questions posées aux artistes et aux chroniqueurs. Quant aux participants, ils sont invités à appuyer sur le buzzer lorsqu’ils ont répondu." Ce buzzer, un bouton qui amuse beaucoup et qui provoque bien des rires tant chez les chroniqueurs, qu’au sein des invités.