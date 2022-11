Des alpages aux marchés d’Amay et de Waremme

Aujourd’hui, Freddy affine son affinage… Tous ses chèvres frais issus de petites exploitations, toutes ses croûtes fleuries (Camembert, Coulommiers, Brillat-Savarin, Saint-Marcellin…) sont affinés chez lui. "Les pâtes dures sont affinées par les producteurs qui affinent chez eux et par des maîtres affineurs", observe notre fromager qui adresse un merci particulier à tous SES producteurs pour la qualité des fromages. "Je travaille avec 80% de producteurs fermiers, en Belgique, en France ou en Suisse. Je commence avec l’Italie". Des alpages, qu’il visite régulièrement à l’étal, des rencontres qui débouchent sur des amitiés, des exclusivités et surtout une qualité inégalée, inégalable dans les grandes surfaces. "Je recherche toujours des produits, des terroirs de qualité comme pour nos nouveautés du Massif de la Chartreuse qui constituent un exceptionnel et récent coup de cœur. Je réalise toujours des découvertes lors de mes voyages, par le bouche-à-oreille".

Les clients recherchent ces produits. D’Amay (30 ans de présence) à Waremme (26 ans), certains fréquentent les deux marchés pour la qualité, le choix, les conseils et le service. "Des marchés de joyeux hesbignons gastronomes et épicuriens qui aiment bien manger" sourit cet épicurien pure souche.