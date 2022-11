Quel avenir pour le rallye de Hannut ? « Pas de décision à la hâte »

D’ailleurs, pour mettre en place le rallye de Hannut, la Ville impose aux organisateurs de se plier à une règle qui n’est prévue par aucune législation. "Ils doivent demander leur accord aux habitants des rues dans lesquelles le rallye passe. Ils sont obligés d’avoir un pourcentage très contraignant de réponses positives. Il est déjà arrivé qu’on adapte le parcours du rallye."

Une réflexion globale

Et même s’il est nécessaire d’avoir une réflexion autour du rallye hannutois, c’est à une autre échelle que tout va se jouer. "La question qui est sur la table aujourd’hui, c’est celle de la survie des rallyes. Est-ce qu’on va encore organiser des courses en dehors des circuits ? Et si oui, dans quelles conditions ? Avec quelles normes de sécurité ?" Mais toutes ces décisions-là, "on ne pourra les prendre que quand on aura les conclusions des enquêtes relatives aux accidents survenus lors des rallyes du Condroz et des Crêtes", poursuit Manu Douette.

Mais en attendant, les gouverneurs ont déjà prévu de se réunir au mois de janvier. "On verra quelles décisions seront prises lors de cette réunion. Mais il est très probable qu’on demande aux organisateurs de se plier à ces nouvelles règles, même si le dossier est déposé en décembre."

Les comités réfléchissent aussi

Et au niveau des comités de village, qui tiennent les buvettes sur le parcours, on s’interroge aussi quant au futur du rallye. "Plusieurs d’entre eux ont déjà pris contact avec moi. Et même si le rallye leur rapporte 4 000 € par an, ils se demandent s’ils ne pourraient pas mettre en place une autre activité, quitte à gagner un peu moins", conclut Manu Douette.