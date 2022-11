L’IFAPME veut s’agrandir pour la formation aux métiers verts à Villers

L’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) compte agrandir son centre implanté, rue de Waremme, à Villers-le-Bouillet. Elle a introduit une demande de permis d’urbanisme pour bâtir une extension sur un terrain (11 400 m2) que l’IFAPME a acquis à la SPI sur la droite de son site actuel. "Ce nouveau bâtiment est destiné à la formation aux métiers verts, explique Luc Dufrenne, gestionnaire du patrimoine au service infrastructure et logistique de l’IFAPME villersoise. Il abritera des locaux d’apprentissage et des locaux administratifs destinés au service décentralisé de l’institut qui fait le lien entre le centre de formation, les formateurs, les apprenants et les patrons."