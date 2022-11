Le rire comme remède contre la “gueule de bois”

Implanté depuis cinq ans en province de Liège, Be Back On Stage est une compagnie de théâtre amateur explique Aymerine Hourant, membre de la troupe et originaire de la région hutoise. “Certains d’entre nous pratiquent le théâtre depuis plusieurs années tandis que d’autres découvrent l’exercice pour la première fois. On est tous des comédiens amateurs et l’objectif est avant tout de prendre du plaisir.”

La pièce, jouée pour la première fois en Belgique, rencontre déjà un beau succès. “On a eu de très bons retours, poursuit l’Anthisnoise. Le public s’est presque toujours montré réceptif. En termes d’entrées, on tourne aux alentours de 60 spectateurs par représentation. En cette période post-Covid, c’est plus qu’honorable. On peut donc dire que c’est une belle réussite. Jean-Pierre Mourice, l’auteur de la pièce qui a notamment écrit des sketchs pour Philippe Bouvard, est même venu nous voir jouer à Liège et était très heureux à la fin de la représentation.” Un spectacle, joué pour la dernière fois, qui s’adresse à tous ceux qui ont envie de rire.