Des séances de cinéma au hall des Templiers

Et, autre bonne nouvelle, les séances seront gratuites. "C’est important pour nous de mettre régulièrement ce genre d’initiative en place. On va également réaliser une parade de Noël. On organise différentes activités afin que tout le monde y trouve son compte."

La séance d’essai a été concluante

Mais avant d’ouvrir les séances de cinéma au grand public, on s’est assuré que tout fonctionnait bien. "On a fait une projection d’essai vendredi passé. L’expérience s’est avérée concluante. Le public s’est montré assez enthousiaste." Et même si tout s’est bien passé, on va essayer de rendre les séances encore plus conviviales. "On va peut-être demander aux gens de venir avec leur siège ou même leur pouf. Rester assis sur une chaise pendant quatre heures, ce n’est pas très confortable", conclut le bourgmestre.