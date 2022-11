Dédé a aussi « piloté » le Château Vert, à Solières

Son plus bel accomplissement

L’ASBL Château Vert prend vie avec tous ces espoirs. "C’était incroyable. Presque utopiste. Personne n’y croyait à part quelques fous comme nous, sourit l’ancienne directrice générale. On s’est confronté à de nombreux murs. On avait plusieurs réunions par semaine pendant des mois. Tout devait se développer. Le chantier était considérable mais son dévouement à cette cause nous a portés. Il a dit oui tout de suite à ce défi en voyant les jeunes. Il est arrivé dans un domaine où il se sentait chez lui, dans son élément. Cela faisait écho à son accident. Dès le premier jour il y a mis toute son énergie."

Au fil des premiers mois de fonctionnement, la réalité se révèle progressivement beaucoup plus défavorable qu’annoncée. La nouvelle structure fait face à une situation financière délicate et essuyé les frais et pertes engendrés par l’Heureux Abri. L’agrément prévu au départ pour 146 lits chute à 115 et le conseil d’administration est menacé de la perte de l’agrément si les bâtiments occupés ne sont pas remis en conformité. Le cumul des déficits s’élève à plus de 110 millions. Mais l’équipe a fait face sous la houlette de Dédé. "Il avait une telle notoriété et un tel carnet d’adresses que ça nous amenait énormément de contacts. Il était le meilleur ambassadeur de ce projet. Ses amis croyaient en son projet parce qu’ils croyaient en lui avant tout. André était et reste encore aujourd’hui le père de ce projet", s’attendrit Monique Reginster-Bous.

Comment l’ASBL a-t-elle réussi son pari ? Grâce à des administrateurs déterminés, une passion commune qui les animait et le souci d’œuvrer pour les personnes plus fragilisées. "On a poussé toutes les portes. On a fait des demandes de subsides, on a rencontré les ministres pour qu’ils nous apportent leur soutien. Il a fallu presque 10 ans pour sortir la tête de l’eau. André a laissé sa place au début des années 2000 parce que le projet était désormais sur les rails. J’ai repris la présidence quelques années après lui. Ce projet l’a occupé presque 10 ans. Il en était fier. Le Château Vert a été son plus bel accomplissement."

Aujourd’hui, la résidence continue de se développer et poursuit son projet social avec l’héritage d’une poignée de personnes qui a réussi à déplacer des montagnes. Parce que rien n’est impossible. Tant qu’il y a quelques "fous" pour y croire.