Dossier Sky ECC: la fin du réquisitoire reportée

L’affaire Sky ECC, du nom de l’application de messagerie cryptée qui a été utilisée par de nombreuses personnes impliquées dans le trafic, est constituée de nombreux dossiers judiciaires qui sont progressivement examinés par les tribunaux du pays. À Liège, le premier dossier de ce type implique 29 prévenus concernés essentiellement par des plantations de cannabis et un trafic de cannabis et de cocaïne. Le dossier évoque des cultures implantées dans la province de Liège, du Hainaut et du Limbourg. Le parquet devait présenter un réquisitoire de trois heures. Mais, après avoir détaillé une partie des faits reprochés aux prévenus, le substitut a été interrompu en raison de la longueur de son intervention. La fin du réquisitoire, avec notamment les peines requises contre chaque prévenu, a été reportée à l’audience du 30 novembre.