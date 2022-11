On refait la rue du Parc sur toute sa longueur à Jehay

Bien qu’absente de l’ordre du jour, la rue du Parc à Jehay a focalisé une partie de l’attention des conseillers communaux amaytois, ce mardi. C’est qu’un important chantier y a débuté cette semaine dans le cadre du bail d’entretien 2022. "Avec tous les trous, son état est catastrophique depuis plusieurs années. Or, elle est fort fréquentée, rappelle Stéphanie Caprasse, l’échevine des Travaux. Initialement, on avait décidé de faire des retouches par portions. Mais comme il nous reste assez de budget, on va la refaire totalement en une fois. Il s’agit d’un raclage et d’une pose d’asphalte." Jusqu’au 2 décembre inclus, l’accès à la rue du Parc sera interdit à tout conducteur dans les deux sens, dans le tronçon entre les carrefours avec la rue Petit Rivage et la rue Saule Gaillard. La rue Trixhelette sera, elle, mise en voie sans issue depuis le carrefour avec la rue de Yernawe. Et un itinéraire de déviation sera mis en place via les rues du Parc et Paquay, et de Yernawe et Bodegnée.