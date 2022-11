La candidature du GAL Condruses, avec les citoyens

Nouvelle candidature

Dans la salle, différents acteurs de terrain étaient présents afin de participer à l’élaboration de la stratégie du GAL. "Il y a un mix d’élus, de citoyens, de représentants d’associations, d’entrepreneurs… Le but est que ce soit un processus participatif", explique Jean-François Pecheur, directeur du Pays des Condruses. Tout récemment, le groupe a pu accueillir deux nouvelles communes: Hamoir et Ferrières. "Le but est d’aller chercher le 1 000 800 € pour financer des projets dans les neuf communes", continue le directeur. Cette année, trois nouveaux thèmes ont fait leur apparition dans les matières sur lesquelles le GAL peut travailler: la numérisation, l’économie circulaire et l’adaptation au changement climatique. Elles viennent compléter les autres thématiques déjà existantes: la pauvreté et la précarité, la mobilité active, le bien vieillir, le logement…

Une soirée participative

Lors de la soirée, on avait installé une dizaine de tables avec chacune un thème. De l’agriculture en passant par le tourisme, les invités devaient choisir à quelle table s’asseoir afin de discuter entre eux du thème et des enjeux qui en découlent. Ensemble, ils ont élaboré différents points qui seront discutés lors de leur prochaine soirée. Les acteurs devaient notamment remplir deux tableaux: les AFOM (Atout/Faiblesse/Opportunité/Menace). À la table énergie/climat, différents points ont été discutés. "A u début, le photovoltaïque visait les personnes qui avaient les moyens. Ensuite, ça s’est démocratisé, mais bon, il y a une disparité énorme à l’accès aux énergies renouvelables. Une concentration permettrait une production intéressante", lance un participant.

Sur leur feuille, ils ont noté différents points. Du côté des faiblesses, ils sont tous d’accord. "À cause de la vétusté des bâtiments, on use de l’énergie. Il suffit de regarder l’isolation de certains bâtiments publics. Ils sont énergivores." Du côté des atouts, on retrouve un point clé: "parc éolien".

Les débats se poursuivront lors de la prochaine soirée du GAL, afin d’élaborer une stratégie complète suite aux différentes observations. La candidature, qui déterminera les priorités et les actions à mener, devra être rentrée pour avril 2023.