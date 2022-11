Engouement pour l’École du dehors à Filot

L’école de Filot s’est d’abord impliquée avec la thématique de la marche, ensuite pendant deux ans avec le CRIE de Modave (Centre régional d’initiation à l’environnement), spécialisé dans le concept, puis de manière autonome. "Cette année, nous viendrons une douzaine de fois à l’école avec l’ASBL pour donner l’impulsion. Les enseignants pratique le projet également le reste de l’année. Les professeurs peuvent parfois avoir une appréhension s’ils n’ont pas le matériel ou sont en manque d’idées. Nous montrons la voie. Après, nous pouvons revenir de manière ponctuelle."

Faire du feu, apprendre et jouer

Pour "ancrer" cette école du dehors, le comité scolaire et les instituteurs viennent d’aménager de manière agréable et ludique une partie d’un bois, laissé à disposition par un des papas du comité. "Il y a un espace pour faire du feu, s’abriter et des espaces de jeu. C’est un chouette endroit où ils peuvent aller quand ils veulent avec l’école."

Une thématique est prévue pour chaque sortie (les champignons, les minéraux, les végétaux, les animaux…). "Les enseignants peuvent la préparer avant en classe. Quant à nous, nous la présentons différemment. C’est intéressant de faire les deux démarches", poursuit Aline. Pour le thème des champignons, après la cueillette, les animatrices ont raconté une histoire pendant que les enfants se réchauffaient près d’un feu. Ils ont ensuite goûté une poêlée de champignons et de châtaignes. "Après, les plus petits en ont choisi un pour le dessiner. Les enfants s’exerçaient aussi à des jeux sur l’odorat. Ils devaient s’imaginer être des animaux et retrouver la nourriture par leur odorat, les champignons étant répartis dans de petits sacs." Avec des bâtons, les plus grands se sont lancés dans l’identification des champignons. L’École du dehors, cela marche avec tout le monde. Les apprentissages à l’extérieur sont une manière différente de voir les choses, et de découvrir les enfants autrement. "C’est très gai de voir que certains, moins assidus en classe, s’épanouissent et révèlent leur potentiel. Les enseignants peuvent les voir autrement."